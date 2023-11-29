الطّفل المحرَّر محمد نزال.. يغادر سجون إسرائيل "مهشم" اليدين

قال الطّفل محمد نزال المفرَج عنه ضمن الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين، إنه تعرَّض لتهشيم متعمد ليديه خلال اقتحام الجنود الإسرائيليين لزنزانته. ويقول الأطباء إن الطفل يحتاج لزراعة "بلاتين".

وتمّ الإفراج عن الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، وعددها 30 أسيرًا من الأطفال والنساء، فيما أطلقت حركة حماس سراح 11 اسرائيليًّا.

ومن ضمن الأطفال المفرج عنهم كان الطفل محمد الذي تظهرعلى يديه آثار"اعتداء وحشي" تعرّض له في مصلحة السجون والوحدات الإسرائيلية الخاصة، خلال اقتحام عناصرها السجن، حيث تعرّض محمد يومذاك لاعتداء عنيف أدّى لتهشيم كلتا يديه، كما تم الاعتداء على رفاقه أيضًا.

يقول الطفل محمّد "كانت وحدات الجيش الإسرائيلية الخاصة بالتعاون مع مصلحة السجون الإسرائيلية تقتحم السجون بشكل دوري تحديدًا بعد السابع من أكتوبر، وتقوم بالاعتداء علينا بالضرب المبرح وإطلاق الكلاب البوليسية والضرب بأعقاب البنادق، وسط منظر وحشي لا يمكن وصفه بالكلمات لا سيما وأننا كنا جميعًا من الأطفال".

ويضيف نزال في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، في إحدى ليالي الاقتحام المتكررة التي باتت نهجًا داخل السجون، دخلوا بأعداد كبيرة وبدؤوا بالضرب وتكسير العظام، حاولت أن أدافع عن نفسي وهنا تهجم عليّ عدد كبير منهم وبدؤوا بضربي بكل قوة خاصة على أطرافي، ما أدّى لتكسيرعظامهما، مع ظهور كدمات وسحجات في كل أنحاء جسدي، ثمَّ تركوني بعدها ملقى على الأرض دون علاج لمدة تزيد على 10 أيام".