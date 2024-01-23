إسرائيل: قتلنا عشرات المسلحين خلال الساعات الماضية

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إنه قتل العشرات من المسلحين في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما طوَّقت قواته مدينة خانيونس التي تشكل أحد المعاقل المتبقية لحركة حماس.

وذكر الجيش "خلال اليوم الماضي، نفذت قوات الجيش عملية واسعة النطاق طوَّقت خلالها خانيونس وعمَّقت العملية في قلب المنطقة التي تستخدم كمركز ثقل محوري للواء خانيونس التابع لمنظمة حماس".

وأضاف أن "القوات البرية خاضت معارك وجهًا لوجه بدعم من غارات سلاح الجو، واستخدمت المعلومات الاستخبارية لتنسيق إطلاق النار؛ ما أدى إلى القضاء على عشرات الإرهابيين".