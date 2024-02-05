بولا يعقوبيان لـ"إرم نيوز": مافيا سياسية تسيطر على لبنان ونخشى حربا شاملة

وعلى صعيد الاشتباكات بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل حذّرت يعقوبيان من احتمالية تصاعد التوتر وتحوله إلى حرب شاملة، مع تأكيدها عدم رغبة اللبنانيين في الحرب، خاصةً في ظل ضعف قدرات الدولة على المواجهة، مقارنةً بعام 2006.

وقالت إنه "رغم عدم رغبة كلّ من إسرائيل وحزب الله في خوض حرب جديدة، فإنّ المخاوف تبقى قائمة من إمكانية انزلاق الأمور إلى صراع أوسع وأكثر تدميرًا".

وأكملت يعقوبيان قائلة: "تُواجه إسرائيل تحديات كبيرة حاليًّا بسبب الأوضاع في غزة، ولا تريد فتح جبهة ثانية، وتدرك أن الصراع مع لبنان لن يكون سهلًا، خاصة بعد ما حدث في غزة، ولن تتردد إسرائيل في اتخاذ إجراءات قوية رغم ظروفها".

وحذرت بالقول: "إن جبهة لبنان إذا فُتحت، فإن الوضع سيكون مختلفًا لما حدث في عام 2006؛ لأن قدرات الدولة على المواجهة أقل من ذي قبل؛ لذلك لا يرغب اللبنانيون في الحرب، لكن القرار ليس في الداخل اللبناني، بل هو مرهون بالتدخلات الخارجية".

أزمة المودعين

وعن أزمة المودعين في البنوك اللبنانية، رأت يعقوبيان أن هذه الأزمة جزء لا يتجزأ من الأزمات المتشعبة التي يعاني منها لبنان، إلا أنها تتطلب حلولًا خاصةً.

وأوضحت أن هذه الحلول تبدأ بإبرام اتفاق فعلي مع صندوق النقد الدولي، ويُضاف إلى ذلك ضرورة مصارحة المسؤولين للمواطنين بشأن مصير الودائع والإجراءات التي اتخذت لحمايتها.

وأضافت أنه "رغم التصريحات الرنانة، فإنه لم تُتخذ أي خطوات ملموسة لحماية أموال المودعين، فطالما المواطن اللبناني يمنح صوته لأحزاب التركيبة الحالية، سيظل الوضع صعبًا، فمَن بدّد المليارات دون مساءلة، لا يهمّه مستقبل لبنان أو شعبه".

وبحسب يعقوبيان، فإن هذه الأموال "تُوجّه لشراء الإعلام وشراء الذمم وشراء النواب والزعامات، دون أي نية لإعادة أي شيء للمودعين، الذين يُمثلون الحلقة الأضعف في هذه الأزمة".