بكلفة 5 مليارات دولار.. ما هو مشروع الجزيرة الاصطناعية للغزيين؟

سلَّط الإعلام العبري الضوء على مبادرة لوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ترمي إلى إقامة جزيرة اصطناعية قبالة سواحل غزة، لنقل السكان إليها، يُفترَض أن تتضمن ميناءً وأبراجًا سكنية ومطارًا مدنيًّا، في وقت دمَّر القصف الإسرائيلي البنايات والبنى التحتية للقطاع، طوال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

كاتس الذي تولى منصبه، مطلع الشهر الحالي، خلفًا للوزير إيلي كوهين، عرض المشروع على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال مشاركته في اجتماع في بروكسل، أمس الاثنين، شهد حوارًا بشأن العديد من الملفات ذات الصلة بالتوتر في الشرق الأوسط ولا سيما الحرب في غزة.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" أشارت إلى أن الوزير الإسرائيلي أبلغ نظراءه الأوروبيين بأن مشروعه الذي يسعى لتمريره منذ 10 سنوات، يهدف إلى بناء جزيرة اصطناعية في البحر المتوسط قبالة غزة، مرتبطة بالقطاع عبر جسر طوله 4.5 كم، يمكنها أن تتحول إلى مركز تجاري ومنطقة تنمية اقتصادية تخدم غزة والمنطقة بأسرها.

وعرض كاتس فيديو على وزراء الاتحاد الأوروبي يشرح تفاصيل مشروع الجزيرة الاصطناعية ورؤيته بشأن تنفيذ المشروع، والذي ربطه بتفكيك قدرات حماس.