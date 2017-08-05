الكويت ترسل مندوبا لحضور مراسم تنصيب روحاني

كلّف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المستشار بالديوان الملكي يوسف حمد الإبراهيم لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني لفترة رئاسية ثانية.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية “كونا” غادر الإبراهيم الكويت صباح اليوم متوجها إلى طهران لحضور مراسم التنصيب التي ستقام مساء اليوم السبت في طهران.

ورغم التوترات التي شهدتها العلاقات الكويتية الإيرانية على خلفية قضية ما يعرف بـ”خلية العبدلي” أرسل أمير الكويت ممثلا عنه لحضور مراسم تنصيب روحاني.

وكانت صحف محلية كويتية، ذكرت خلال الأسبوع الفائت، نقلًا عن مصادر، أن “مدانين بقضية خلية العبدلي غادروا الكويت بجوازات سفر دبلوماسية صادرة من السفارة الإيرانية، وأن بعض المدانين ما زالوا داخل السفارة الإيرانية”، ونفت السفارة الإيرانية لدى الكويت، أمس الجمعة، ما نشرته وسائل إعلام كويتية محلية حول علاقة طهران بإخفاء مطلوبين في قضیة “العبدلي“، وقالت إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة عن طريق وزارة الخارجیة الکویتية، فيما يتعلق بالقضية”.

وتعود قضية العبدلي إلى كشف الكويت لشبكة مسلحة تخزن أسلحة في منطقة العبدلي، وتتهم الكويت حزب الله ومن خلفه إيران بدعم وتمويل الشبكة وتهريب بعض أعضائها.

الحضور الخليجي لمراسم التنصيب

وفي سياق متصل، كلّف سلطان عُمان، السلطان قابوس بن سعيد، وزير التراث والثقافة، هيثم بن طارق آل سعيد، بتمثيله في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني لفترة رئاسية ثانية.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، قد وصل كممثل عن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مساء الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة بهذه المراسم.

ولا تزال الوفود الأجنبية تصل إلى طهران واحدًا تلو الآخر، للمشاركة بمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني، بحسب الوكالة الرسمية الإيرانية التي وصفت “هذه المراسم بأنها ستكون غير مسبوقة من حيث مستوى التمثيل الدولي فيها”.

وكان مجلس الوزراء الإيراني، أعلن أن اليوم السبت عطلة رسمية في العاصمة طهران تزامناً مع تنصيب روحاني، فيما اتخذت السلطات الأمنية إجراءات مشددة خوفاً من وقوع هجمات.