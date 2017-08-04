الإمارات تبدي انزعاجها بعد تبرئة الشرطة الأمريكية من حادثة مقتل الطالب سيف العامري

أبدت سفارة الإمارات في واشنطن استياءها من قرار هيئة المحلفين الكبرى في ولاية أوهايو الأمريكية، بشأن مقتل مواطنها سيف العامري بعد أن رفضت تحميل شرطة أوهايو المسؤولية في الحادثة، مؤكدة أنها ستواصل التشاور لتحديد إن كان هناك خيارات قانونية إضافية.

وقال بيان للسفارة “تشعر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالانزعاج الشديد من نتيجة قرار هيئة المحلفين الكبرى بشأن مقتل السيد سيف العامري الطالب الإماراتي في كلية الحقوق بجامعة “كيس ويسترن ريزيرف”.

وكانت سفارة الإمارات قد أعلنت متابعتها للقضية باهتمام منذ مقتل الطالب سيف العامري (26 عامًا) في يونيو/ حزيران 2016 بعيار ناري في الرأس أطلقه عليه شرطي أمريكي.

كما أرسلت شرطة أبوظبي آنذاك، فريقًا مختصًا من قسم التحريات الجنائية إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في التحقيقات حول ملابسات مقتل العامري.

ووفقًا لتقارير الشرطة الأمريكية التي صدرت حينها حول تفاصيل الواقعة، فقد تسبب العامري في حادث سيارة خطير على طريق أوهايو، بعد أن انقلبت السيارة التي كان يقودها على سطحها، وقال شاهدان للشرطة إنه خرج من سيارته وسعى للهروب، ووصف أحد المتصلين، بأنه كان يتصرف بـ”طريقة غريبة”.

وادعت المتحدثة باسم مدينة هيدسون، أن العامري فر من طريق هيدسون إلى أورورا، وقالت إن ضباط الشرطة قاموا بمحاصرته، تلا ذلك فتح الضابط النار بعد “صراع” لم تحدد طبيعته، وذكرت الشرطة، أنه تم وضع الضابط في إجازة إدارية مدفوعة الأجر على ذمة التحقيق.

وقالت الشرطة إن العامري توفي في مكان الحادث، زاعمة أن الضابط تلقى العلاج نتيجة تعرضه لإصابات طفيفة في مستشفى بالمدينة.