سفارة الرياض في تركيا تستقبل المحاربين العائدين من سوريا

اسطنبول- أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أنقرة أنها تستقبل المواطنين السعوديين الذين كانوا يحاربون في سوريا ممن يرغب منهم العودة إلى المملكة لتقدّم لهم المساعدات كافة.

وذكر السفير السعودي في تركيا، عادل مرداد، إن المحاربين السعوديين يستطيعون العودة إلى البلاد بعد تقديم طلب للسفارة التي ستتكفل بإقامتهم وتذاكر سفرهم، وتأمينهم حتى يصلون إلى المملكة، بالسرعة الممكنة.

ويتم تقديم طلب العودة إما بشكل شخصي أو عن طريق ذويهم، وقال مرداد، الخميس، إن "أساس عملنا تسهيل عودة السعوديين سواء المغرر بهم أو غير المغرر بهم في جبهات القتال بسوريا أو سعوديين عاديين أو حتى مطلوبين من الحكومة... حيث تم إعادة العديد من سوريا".

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر، الثلاثاء، أمراً ملكياً، يتم بموجبه تجريم كل من يشارك في الأعمال القتالية خارج السعودية، أو ينتمي إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً.

وتتراوح العقوبة ضمن الأمر، ما بين 3-20 عاماً، فيما شدد الأمر الملكي أن تكون عقوبة السجن ما بين 5-30 عاماً للعسكريين.