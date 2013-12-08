إيران تلعب دور الناصح وتحذر دول الخليج من "الفخ الأمريكي"

حذر وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان دول الخليج من الوقوع في فخ تنصب الإدارة الأمريكية ضد إيران، مؤكداً أن التهديدات الأمريكية ضد بلاده لا قيمة لها.

وقال دهقان في معرض رده على تصريحان نظيره الأمريكي تشاك هيغل بأن الدبلوماسية المبنية علی العقلية تتوصل إلی النتيجة لا علی إنتهاك حقوق الشعوب واللجوء إلی العنف وشن الحروب.

وكان هيغل قد ذكر في كلمة له خلال مشاركته في حوار المنامة بالبحرين الجمعة، أن "العملية الدبلوماسية التي بدأت مع ايران بشأن النووي الإيراني يجب أن تكون مدعومة بالقدرة العسكرية للولايات المتحدة".

وأضاف وزير الدفاع الإيراني بأنه "لا قيمة للغة المهددة وتفوهات دعاة الحرب التي تبعد عن العقلية كل البعد وهي مرفوضة لدی الرأي العام العالمي وتزداد كراهية الشعوب وتوسع دائرة عدم ثقتها تجاه زعماء الولايات المتحدة الأمريكية وتثبت بأنهم يتأثرون من اللوبي الصهيوني".

وتابع دهقان قائلاً "الدول الشقيقة لإيران في الخليج يجب بأن لا تقع في الفخ النفسي الذي ينصبه العسكريون الأمريكيون"، مشيرا إلی أن تصريحات هيغل الذي يقر ببيع كمية كبيرة من الأسلحة إلی الدول المطلة علی الخليج أكثر من الماضي تكشف عن مشروع إيرانوفوبيا وعدم إهتمامهم بأمن المنطقة بل يسعون لتحقيق مصالحهم وإنقاذ إقتصادهم المتأزم.

وشدد وزير الدفاع الإيراني علی أن تكريس الأمن الدائم في المنطقة يكمن في مبدأ حسن الجوار والتعاون البناء والمشترك المبني علی الثقة بين دول المنطقة.