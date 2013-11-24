الإمارات ترحب باتفاق إيران النووي مع القوى العالمية

دبي - قالت وكالة أنباء الإمارات إنّ الإمارات العربية المتحدة رحبت، الأحد، باتفاق إيران النووي مع القوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي.

وأضافت "رحّب مجلس الوزراء في جلسته الأحد بالاتفاق التمهيدي حول الملف النووي الإيراني وأعرب المجلس عن تطلعه بأن يمثل ذلك خطوة نحو اتفاق دائم يحفظ استقرار المنطقة ويقيها التوتر وخطر الانتشار النووي."

وكانت إيران والقوى العالمية الست توصلت إلى اتفاق في وقت مبكر من صباح الأحد للحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف محدود في العقوبات، فيما قد يكون مؤشراً أولياً لتقارب بين الجمهورية الإسلامية والغرب.

وجرى التوصل للاتفاق بعد مفاوضات استمرّت أربعة أيام في جنيف بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا.