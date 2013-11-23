تعيين اللواء خميس مطر المزينة قائدا عاما لشرطة دبي

دبي

أصدر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً يقضي بتعيين اللواء خميس مطر المزينة قائداً عاماً لشرطة دبي وذلك اعتباراً من اليوم السبت.

وكان اللواء المزينة قد عمل مديراً للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي منذ عام 2000.

وقد تقلد العديد من المناصب في مجال التحريات والمباحث الجنائية منذ تعيينه في الشرطة.

وأتى تعيينه نائباً لقائد عام شرطة دبي في قرار أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2008.

ويتمتع اللواء المزينة بالمهنية العالية وله العديد من الإنجازات على مستوى العمل الأمني والشرطي.