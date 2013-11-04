كيري يصل الرياض لاحتواء التوتر مع السعودية

وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الرياض، في زيارة تهدف إلى تبديد قلق السعودية ومحاولة احتواء التوتر الذي ظهر إلى السطح على ضوء التعاطي الأمريكي السلبي مع ملفات ساخنة في المنطقة.

وتندرج زيارة كيري في إطار جولة إقليمية تستمر 11 يوماً، بدأها كيري الأحد بزيارة إلى القاهرة.

وأعلن كيري في العاصمة المصرية أنه "ربما تكون بين الولايات المتحدة والسعودية خلافات حول سوريا ولكنها تتعلق بالتكتيك وليس بالهدف وهو انتقال السلطة في هذا البلد".

وقال وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري نبيل فهمي إننا "جميعاً نشترك في الهدف، وهو تشكيل حكومة انتقالية يمكنها أن تعطي شعب سوريا الفرصة لاختيار مستقبله".

وتابع "إننا كذلك نعتقد أن الأسد بسبب فقدانه لسلطته المعنوية لا يمكن أن يكون جزءاً من ذلك.. لا أحد لديه إجابة عن السؤال كيف يمكن إنهاء الحرب طالما أن الأسد موجود هناك (في السلطة)".