استدعاء زعيم جمعية الوفاق الوطني البحرينية للتحقيق

قال مصدر بوزارة الداخلية البحرينية السبت إن الشرطة استدعت زعيم جميعة الوفاق الوطني الإسلامية للتحقيق معه الأحد.

وتشهد البحرين اضطرابات منذ أن قادت الأغلبية الشيعية في عام 2011 احتجاجات مطالبة بالإصلاح وبنصيب أكبر في إدارة شؤون المملكة التي تحكمها أسرة آل خليفة السنية.

وساهم التدخل السعودي في احتواء هذه الاحتجاجات لكنها تجددت في وقت لاحق وتتكرر من آن لآخر.

ولم يكن لدى المصدر أي تفاصيل عن سبب استجواب الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق.

وأكد موقع الوفاق الالكتروني استدعاء الأمين العام وذكر أنه لم يكشف عن الأسباب. وذكرت الجمعية في بيان أنه يعتقد أنها ضمن "الابتزاز السياسي والانتقام من المعارضة السلمية التي تطالب بالديمقراطية."

وفي سبتمبر/ أيلول ألقي القبض على خليل المرزوق نائب الأمين العام للوفاق ويحاكم حاليا بتهم من بينها التحريض على الارهاب ولكن أخلي سبيله لحين انعقاد جلسة محاكمته التالية في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ودفع القبض عليه الوفاق للانسحاب من محادثات مع الحكومة تهدف لانهاء احتجاجات المعارضة المستمرة في البحرين.

وأغلقت السلطات البحرينية معرضا فنيا عن الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية نظمته جمعية الوفاق الشيعية المعارضة الأربعاء الماضي قائلة إنه ينتهك القانون ويحرض على الكراهية.

بدأت المحادثات بين الحكومة والمعارضة في فبراير/ شباط لحل الأزمة السياسية فيما لا تزال الثقة غائبة بين الطرفين فضلا عن التباين الشديد على مايبدو في موقفيهما إزاء المطلب الرئيسي للمعارضة بتشكيل حكومة منتخبة.