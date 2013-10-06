مقتل الحارس الشخصي للسفيرة الألمانية بصنعاء

مقتل الحارس الشخصي للسفيرة الألماني...

مقتل الحارس الشخصي للسفيرة الألمانية بصنعاء

مسلحون يطلقون النار على سيارة السفيرة الألمانية ويقتلون حارسها الشخصي، بعد 8 أيام فقط على اعتمادها سفيرة للجمهورية.

صنعاء - قتل مسلحون الأحد المرافق الشخصي للسفيرة الألمانية بصنعاء فيما نجت السفيرة كارولا وولر هولتكيمبر من الحادثة.

 

وأفادت مصادر مطلعة بأن 3 مسلحين أطلقوا النار على السيارة الدبلوماسية الخاصة بالسفيرة الألمانية بصنعاء أمام سوبر ماركت تقع في حي راق قرب السفارة.

 

وقال شهود عيان إن الجناة أطلقوا النار على الرجل الألماني أثناء صعوده السيارة وسط الموقف الخاص بالمتجر ولاذوا بالفرار، وأوضح الشهود بأن السفيرة عادت مسرعة إلى المتجر وقت إطلاق الرصاص.

 

هذا ولم يمض على اعتماد كارولا وولر هولتكيمبر سفيرة لجمهورية ألمانيا الاتحادية سوى 8 أيام.

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