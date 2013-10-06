مقتل الحارس الشخصي للسفيرة الألمانية بصنعاء

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مسلحون يطلقون النار على سيارة السفيرة الألمانية ويقتلون حارسها الشخصي، بعد 8 أيام فقط على اعتمادها سفيرة للجمهورية.