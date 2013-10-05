البحرين تحاكم زعيما معارضا بتهمة الإرهاب

المنامة ـ قالت النيابة العامة في البحرين السبت إن نائب زعيم أكبر جمعية سياسية معارضة في المملكة سيمثل للمحاكمة في اتهامات من بينها التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية.

واحتجزت الشرطة خليل المرزوق مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية في منتصف سبتمبر/ أيلول للتحقيق معه فيما وصفته السلطات بأنه ترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية مما أثار غضب جميعة الوفاق التي تقول إنها تدعو إلى اتباع وسائل غير عنيفة في النشاط السياسي.

وقال المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد في بيان إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في التهم الموجهة للمرزوق وأمرت بإحالته محبوسا إلى المحاكمة الجنائية.

ومن بين التهم المنسوبة للمرزوق "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية وكذلك استغلاله منصبه وإدارته لجمعية سياسية منشأة وفقاً للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية".

وأضاف البيان أنه تم استجواب المرزوق في حضور محاميه وواجهته النيابة بخطبه وكلماته المسجلة التي تؤكد تبنيه "مبادئ العناصر الإرهابية التي ارتكبت العديد من جرائم التفجير والقتل والعنف".

واتهم بدعم جماعة معارضة تعرف بإئتلاف 14 فبراير - وهي شبكة من النشطاء تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة. ووصفت النيابة العامة الائتلاف بأنه تنظيم إرهابي.

وردت جمعية الوفاق على اعتقال المرزوقي الشهر الماضي بأنه يستهدف على ما يبدو قمع المعارضة و"القضاء على" النشاط السياسي المعارض.

وتحدد لنظر الدعوى جلسة يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.