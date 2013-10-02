مئات "البدون" يتظاهرون في الكويت طلباً للتجنيس

الكويت - تظاهر مئات من غير محددي الجنسية (البدون) في الكويت، الأربعاء، مطالبين بالحصول على الجنسية ومساواتهم بباقي المواطنين الذين يتمتعون بخدمات واسعة في الدولة الغنية بالنفط.

وقدّر أحمد الشمري وهو أحد النشطاء المشاركين في المظاهرة التي انطلقت في منطقة تيماء المعروفة بتركز البدون فيها أعداد المتظاهرين بما يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف معظمهم من البدون وبعض المواطنين.

وأضاف الشمري أنّ المتظاهرين يطالبون "بحق المواطنة والتجنيس الفوري والعفو في القضايا التي سجلت بحق الناشطين البدون".

وقال الشمري إنّ قوات الأمن وقفت على مسافة بعيدة من المظاهرة كما حلقت طائرة هليكوبتر فوق المتظاهرين.