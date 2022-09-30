الكويت.. فجر السعيد تلمح إلى خسارتها في الانتخابات

ألمحت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، الجمعة، إلى خسارتها في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، قبيل ساعات من إعلان النتائج النهائية.

وقالت السعيد في تدوينة نشرتها عبر حسابها في ”تويتر“ عقب ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع وبدء عمليات فرز أصوات الناخبين: ”قدر الله وماشاء فعل“.

قدر الله وماشاء فعل 🤲🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 29, 2022

وجاءت هذه التغريدة عقب نشر النتائج الأولية للانتخابات والتي أظهرت تراجع السعيد بكثير عن المراتب العشرة الأولى في دائرتها والتي سيفوز من يشغلها بعضوية البرلمان.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت السعيد عزمها خوض الانتخابات البرلمانية، بتغريدة مثيرة نشرتها عبر حسابها في ”تويتر“ وأعادت نشرها في حسابها على ”أنستغرام“، لتشير عن غايتها وهدفها من ترشيح نفسها لمواجهة أشخاص وصفتهم بـ الحفنة الضالة“.

وقالت السعيد في تغريدتها آنذاك: ”سأخوض الانتخابات القادمه في الدائره الثالثه لإني متوقعه نجاح الحفنه الضالة بأغلبيه قويه وأبي أتواجه معاهم وجها لوجه لان واضح انهم موقادرين يواجهوني بالإعلام فخل نتواجه بقاعة عبدالله السالم“.

وأثارت الإعلامية السعيد الجدل بتغريدتها تلك، لا سيما أنها لم توضح المقصود بعبارة ”الحفنة الضالة“.

وعُرف عن السعيد انتقادها الدائم لعدد من النواب المحسوبين على المعارضة، ومناصرتها لرئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، ورئيس الحكومة السابقة الشيخ صباح الخالد اللذان تعرضا لهجوم متواصل من نواب المعارضة وداعميهم.

وشهدت الانتخابات الكويتية التي أجريت الخميس، منافسة بين 305 مرشحين موزعين على الدوائر الخمس، بينهم 22 امرأة.

وأظهرت النتائج الأولية تقدَم مرشحتين فقط في كل من الدائرة الثانية والثالثة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات خلال الساعات القليلة المقبلة.