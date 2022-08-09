ما حقيقة رصد مصاحف ملونة بألوان علم المثليين في الكويت؟

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، اليوم الثلاثاء، بياناً رسمياً للتعليق على قضية المصاحف الملونة بستة ألوان تشبه ألوان علم الشواذ جنسياً (المثليين)، التي تم رصدها داخل أحد المساجد في مدينة الجهراء.

وتم رصد هذه المصاحف من قبل أحد الأشخاص في المسجد، حيث وثق تلك المصاحف في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن ”هذه المصاحف وصلت إلى مسجدهم، وبينها مصحفان تحمل أوراقهما ألوان الطيف التي ترمز إلى علم المثليين“.

وأشار موثق الفيديو إلى أنه ”لم يدقق المصاحف بشكل كامل إلا أنه يبدو أنهما لا يتضمنان أخطاء“، معتقداً أن ”تلوين المصاحف متعمد وله هدف معين وهو من ضمن حملة عالمية للترويج للمثلية الجنسية“.

وقالت وزارة الأوقاف في بيانها إن ”مقطع الفيديو المتداول للمصحف الملون تم تصويره في مسجد من الكيربي غير مرخص ولا يتبع وزارة الأوقاف“.

وأكدت الوزارة ”إصدارها سابقاً تعميما إلى الأئمة والمؤذنين بعدم السماح بإدخال أو توزيع أي مصاحف غير معتمدة، ورفع المصاحف غير المعتمدة من لجنة مراجعة المصاحف في قطاع المساجد، ويستثنى من ذلك مصحف دولة الكويت طبعة هيئة القرآن الكريم والسنة النبوية“.

وأشارت الوزارة إلى حرصها على متابعة المساجد وكل ما يتم عرضه فيها من مصاحف، مشددةً على ضرورة تأكيد الأئمة والمؤذنين لكل من يريد التبرع بأي نسخ من المصاحف التوجه أولاً إلى قطاع المساجد للحصول على الموافقة اللازمة لذلك.

بيان توضيحي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أوضحت أن مقطع الفيديو المتداول للمصحف الملون تم تصويره في مسجد من الكيربي غير مرخص ولا يتبع وزارة الأوقاف #وزارة_الأوقاف #الكويت #الأوقاف pic.twitter.com/AYMyblg6RI — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@Kwt_awqaf) August 9, 2022

وتعتبر الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم في وزارة الأوقاف الكويتية الجهة المناط بها التصريح لطباعة أو إصدار المصحف الشريف، وتقوم بطباعة المصاحف ومراجعتها وفق أفضل وأدق المواصفات الفنية.

كما تعتبر قضية المثلية الجنسية من القضايا المثيرة للجدل في الكويت، والتي يناقشها النشطاء بين الحين والآخر وسط ردود فعل متباينة تجاه التعامل الرسمي والشعبي مع هذه القضية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أطلقت وزارة التجارة حملة بعنوان (شارك في الرقابة)، على الجمل والشعارات التي ترمز إلى ”المثلية الجنسية“ بما فيها العلم الخاص بفئة المثليين، دعت فيها الجميع للمشاركة والإبلاغ عن أي من المخالفات المذكورة في أي مكان.