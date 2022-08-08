الإمارات.. وفاة علي جاسم آل علي عضو المجلس الوطني الاتحادي

توفي اليوم الاثنين علي جاسم أحمد جاسم آل علي عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، ومدير عام شبكة أم القيوين الإذاعية.

ووفق وسائل إعلام محلية، يعد البرلماني الراحل واحدا من أقدم البرلمانيين على مستوى العالم، إذ كان يشغل عضوية المجلس الوطني الاتحادي منذ نحو 29 عاما.

كما كان آل علي عضوًا ومستشارا دوليا في لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي منذ العام 2017.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات نعيا واسعا للبرلماني الراحل.

وكتبت النائبة الثانية لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ناعمة الشرهان: ”ودعنا اليوم أخاً عزيزاً، وزميلاً وفياً، عميد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، صاحب الآراء الحكيمة، والأفعال الصادقة، سعادة علي جاسم أحمد آل علي.

ستبقى كلماتك حاضرة بيننا في رحاب المجلس، وسيكتب التاريخ كم كنت محباً وفياً لهذا الوطن ولأبنائه“.

ودعنا اليوم أخاً عزيزاً، وزميلاً وفياً، عميدُ أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، صاحب الآراء الحكيمة، والأفعال الصادقة، سعادة علي جاسم أحمد آل علي. ستبقى كلماتك حاضرة بيننا في رحاب المجلس، وسيكتب التاريخ كم كنت محباً وفياً لهذا الوطن ولأبنائه رحمك الله يا أبا أحمد وأدخلك فسيح جناته. pic.twitter.com/iNHomrwcT1 — ناعمة عبدالله الشرهان 🇦🇪 (@na_alsharhan) August 8, 2022

وكتبت عضوة المجلس الوطني الاتحادي ناعمة المنصوري، على حسابها في تويتر: ”كم هو مؤلم رحيلك أخونا ومعلمنا عميد #المجلس_الوطني_الاتحادي سعادة المرحوم علي جاسم أحمد جاسم آل علي الله يرحمه ويغفر له ويحسن إليه.. مصابنا جلل في أخينا الأكبر .. نعم الرجل ونعم الزميل.. نسأل الله له الرحمة والمغفرة لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

كم هو مؤلم رحيلك اخونا ومعلمنا عميد #المجلس_الوطني_الاتحادي سعاده المرحوم علي جاسم احمد جاسم آل علي الله يرحمه ويغفر له ويحسن إليه..

مصابنا جلل في اخونا الأكبر .. نعم الرجل ونعم الزميل..

نسأل الله له الرحمه والمغفره لا حول ولا قوة الا بالله

إنا لله وإنا إليه راجعون 💔 pic.twitter.com/E7Mioxb0rE — Naema AlMansoori ناعمه المنصوري 🇦🇪 (@Naema_AlM) August 8, 2022

وكتب الإعلامي محمد غانم: ”الله يرحم الأخ العزيز سعادة علي جاسم أحمد آل علي عضو المجلس الوطني الاتحادي مدير عام شبكة أم القيوين الإذاعية الله يغفر له ويسكنه فسيح جناته اللهم آمين“.

الله يرحم الأخ العزيز سعادة علي جاسم أحمد آل على عضو المجلس الوطني الإتحادي مدير عام شبكة أم القيوين الإذاعية الله يغفر له ويسكنه فسيح جناته اللهم آمين pic.twitter.com/AZjUO4G8NR — الإعلامي محمد غانم (@mohdgahnem) August 8, 2022

ونعاه الإعلامي منذر الشامسي بالقول: ”ودعت الإمارات رجلاً من خيرة رجالاتها، عُرف بإنسانيته وحبه للوطن.. كان خير قدوة وممثل للشعب في المجلس الوطني الاتحادي، إنه سعادة علي جاسم أحمد آل علي عميد البرلمانيين. ستبقى ذكراك خالدة في قلوبنا، إذ يرحل المخلصون ويبقى أثرهم“.

ودعت الإمارات رجلاً من خيرة رجالاتها، عُرف بإنسانيته وحبه للوطن .. كان خير قدوة وممثل للشعب في المجلس الوطني الاتحادي. إنه سعادة علي جاسم أحمد آل علي #عميد_البرلمانيين ستبقى ذكراك خالدة في قلوبنا، إذ يرحل المخلصون ويبقى أثرهم. pic.twitter.com/tsqIpiFWde — 🇦🇪 منذر المزكي الشامسي (@M_Almuzaki) August 8, 2022

ومن المقرر أن يُصلى على الفقيد ظهر اليوم في جامع راشد بن أحمد المعلا في إمارة أم القيوين.