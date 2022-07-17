من هو الشيخ محمد صباح السالم الصباح؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، خلال الساعات القليلة الماضية، بالتبريكات وتقديم التهاني للشيخ محمد صباح السالم الصباح، عقب تداول أنباء عن اختياره رئيسًا للحكومة الجديدة، بالرغم من عدم إصدار بيان رسمي بذلك.

وأفاد كثير من النشطاء، أن ”الاختيار وقع على الشيخ محمد، في حين شدد آخرون على ضرورة التروي في تداول هذه الأنباء التي أفاد البعض بأنها مجرد إشاعة“.

وبالرغم من عدم إصدار أمر رسمي حتى الآن فيما يتعلق برئيس الحكومة الجديد، فإن اسم الشيخ محمد صباح السالم كان من ضمن الأسماء المطروحة والمتوقع اختيارها لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة الشيخ صباح الخالد.

ولد الشيخ محمد السالم العام 1955، وهو الابن الرابع لأمير دولة الكويت الثاني عشر الشيخ صباح السالم الصباح، الذي تولى إمارة الكويت منذ العام 1965 حتى العام 1977.

وتنحدر والدة الشيخ محمد من الأسرة الحاكمة أيضا، وهي الشيخة نورية أحمد الجابر الصباح، وهو شقيق الشيخ سالم صباح السالم وزير الدفاع سابقا.

درس الشيخ محمد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية ”كليرمونت“ في ولاية كاليفورنيا، كما حصل على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من جامعة ”هارفارد“ في أمريكا.

شغل الشيخ محمد عددا من الوظائف، ومنها معيد عضو بعثة بقسم الاقتصاد في كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت، لمدة 6 سنوات امتدت منذ العام 1979 حتى العام 1985.

وفي العام 1985، عيِن أستاذًا في قسم الاقتصاد بذات الكلية، وفي العام 1987 انتدب إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية لمدة سنة.

وعيِن الشيخ محمد في عدة مناصب منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، ففي العام 1993 عيِن سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، واستمر في هذا المنصب حتى مطلع العام 2001 حيث تم تعيينه آنذاك وزير دولة للشؤون الخارجية.

وفي منتصف العام 2003 شغل الشيخ محمد منصب وزير الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.

وفي مطلع العام 2006 تم تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وأعيد بعد 4 أشهر فقط تعيينه بنفس المناصب، كما شغل ذات المناصب في التعديلات الوزارية العام 2007 و2008، و2009 كذلك حيث عيِن بذات المناصب إضافة إلى شغله وزارة النفط بالوكالة.

وفي العام 2011 قدَم الشيخ محمد استقالته من منصبه كوزير للخارجية، وذلك ”احتجاجًا على خلفية قضية إيداعات مليونية تم إثارتها آنذاك، وقيل بأن مسؤولين حكوميين ونواب متورطون فيها“، بحسب تقارير إعلامية سابقة.

ويذكر أن الشيخ محمد متزوج من الشيخة فريال الدعيج السلمان الصباح، وله منها أربعة أبناء.