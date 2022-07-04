الإمارات تغير مسمى وزارة شؤون الرئاسة إلى "ديوان الرئاسة "

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوما بقانون اتحادي يقضي بتغيير مسمى ”وزارة شؤون الرئاسة“ إلى مسمى ”ديوان الرئاسة“.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) فقد ”نص المرسوم على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم / 4 / لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة، واستبدال عبارة (شؤون الرئاسة) بعبارة (ديوان الرئاسة) أينما وردت، على أن تبقى المسؤوليات والمهام والأدوار كما هي والتي وردت في المرسوم المذكور .

وبحسب المرسوم فقد نص على أن تُستبدل عبارة (وزير شؤون الرئاسة) بعبارة (وزير ديوان الرئاسة)، واستبدال كلمة (الوزارة) بكلمة (الديوان).

والشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان الرئيس الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة والحاكم السابع عشر لإمارة أبو ظبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي كبرى إمارات ”الإمارات العربية المتحدة“، تولى رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة في الـ14 من مايو 2022 خلفًا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.