محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء الهند تعزيز "الشراكة الاقتصادية الشاملة"

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

ووفق ”وام“، قدم مودي لدى لقائه الشيخ محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء في أبوظبي، تعازيه في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ”مستذكرًا مناقبه الإنسانية الكريمة وما شهدته العلاقات الإماراتية – الهندية في عهده من تقدم وازدهار على جميع المستويات“.

كما هنأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر عن تطلعه إلى ”مزيد من العمل خلال الفترة المقبلة لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في مختلف المجالات“.

ونوه رئيس دولة الإمارات، بحسب الوكالة الرسمية، بالعلاقات الإستراتيجية التي تربط بين دولة الإمارات والهند، والحرص المشترك على تطويرها إلى آفاق أوسع، كما ثمن ”إسهامات الجالية الهندية في مسيرة التنمية والبناء والتطور منذ تأسيس دولة الإمارات، إضافة إلى دورها في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين وشعبيهما الصديقين، بجانب الإسهامات المقدرة لجميع الجاليات المقيمة في الإمارات من الدول الشقيقة والصديقة“.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي ”مختلف جوانب العلاقات الثنائية في ضوء الشراكة الإستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وسبل تعزيزها لما فيه خير البلدين وشعبيهما الصديقين“، وفقا لوكالة ”وام“.

وقال مودي في تغريدة على ”تويتر“، أرفقت بصورة لدى استقبال الشيخ محمد بن زايد له عند سلم الطائرة في المطار: ”تأثرت بلفتة خاصة من أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بقدومه للترحيب بي في مطار أبوظبي. أنا ممتن له“.