أمير قطر وطحنون بن زايد يجريان مباحثات في الدوحة

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مباحثات مع مستشار الأمن الوطني في الإمارات الشيخ طحنون بن زايد، خلال لقاء جمعهما في الدوحة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وأجريا مباحثات بشأن العلاقات الثنائية.

وأوضحت الوكالة أن المباحثات تناولت ”العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما“.

وأضافت ”وام“، أن اللقاء بحث أيضا ”العمل المشترك لما فيه الخير والتقدم والتنمية لشعبيهما الشقيقين، وبما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية“.

من جانبه، ذكر الديوان الأميري القطري، أن الطرفين ”استعرضا العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.

وكان الشيخ طحنون بن زايد قد زار الدوحة أيضا، في آب/ أغسطس 2021.

يذكر أنه من المقرر أن تبدأ المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية، وسط مساع من الاتحاد الأوروبي لكسر الجمود المستمر منذ شهور في المفاوضات من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.