النيابة العامة القطرية تطالب بإعدام الشاعر ابن الذيب وهزاع المري

استأنفت النيابة العامة في قطر على القرار الصادر بالحبس المؤبد بحق الشاعر القطري المعروف محمد بن الذيب، الذي صدر مؤخراً، ضمن سلسلة أحكام ضد معارضين بارزين لقانون الانتخابات المثير للجدل.

وطلبت النيابة العامة القطرية إعدام الشاعر ⁧‫ابن الذيب‬⁩ وهزاع بن علي أبو شريدة المري وأخيه الدكتور راشد بن علي أبو شريدة المري، بعد استئنافها حكم المؤبد الصادر ضدهم على خلفية احتجاج أبناء قبيلة آل مرة على التمييز بحقهم في القانون الانتخابي، بحسب ناشطين.

النيابة العامة القطرية تطلب إعدام الشاعر ⁧#ابن_الذيب⁩ و ⁧#هزاع_المري⁩ وآل شريدة بعد استئنافها حكم المؤبد الصادر ضدهم على خلفية احتجاج أبناء قبيلة #آل_مرة على التمييز بحقهم في القانون الانتخابي (ناشطون)#إرم_نيوز #قطر @mbinaltheeb pic.twitter.com/I45T9EetTp — إرم نيوز (@EremNews) June 21, 2022

ونشر الشاعر القطري المقيم في الخارج محمد ابن الذيب مقطعاً مصوراً كان يلقي فيه قصيدة شعرية، أرفقه بتغريدة عبر تويتر قال فيها: ”تأجيل المحكمة إلى شهر عشرة يدل على ضعف شخصية من يدير الملف وتلاعبه بمشاعر المواطنين الشرفاء“.

وأضاف: ”وكذلك مسرحية استماتة النيابة في الاستئناف على الحكم مكشوفة وواضحة“، متسائلاً: ”أين الأذناب ممن كانوا يهاجمونا من أجل حقوقنا عن ما يحدث وأين خلان الرخا والصحبة الفارغة“.

وختم ابن الذيب قائلاً: ”اللهم فرج على د هزاع وصحبه الكرام“.

وكان الشاعر القطري المعارض قد ظهر في مقطع مصور، في مايو/ أيار الماضي، كشف فيه تفاصيل عن الحكم في قضية تحاط بتكتم شديد في البلاد، وتتعلق بمصير عدد من المعتقلين القطريين الموقوفين منذ العام الماضي؛ بسبب احتجاجهم على القانون الانتخابي المثير للجدل في البلاد.

وأكد خلال حديثه صدور حكم بالسجن المؤبد ضده وضد المحامي البارز هزاع بن علي أبو شريدة المري وأخيه الدكتور راشد بن علي أبو شريدة المري.