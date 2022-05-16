وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره الأمريكي ويتقبل تعازيه بوفاة الشيخ خليفة

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، انتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتقدم الوزير الأمريكي، بحسب الوكالة الرسمية، بالتعازي إلى الشيخ عبد الله بن زايد في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي على عشاء عمل في أبوظبي، ”آفاق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين وما تزخر به من فرص للنمو وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة“، حسب ”وام“.

كما بحث الجانبان الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأزمة الأوكرانية.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن بلاده تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ”تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار“.

كان المجلس الأعلى للاتحاد، أعلن السبت الماضي، انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإجماع، خلفاً لأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية يوم الجمعة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، إن المجلس عقد اجتماعا في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، فقد ”تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان“.

وبحسب البيان، فإن ”الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أكدوا حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل فقيد الوطن من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، التي رسخت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة“.

وأعرب المجلس عن ”ثقته التامة بأن شعب دولة الإمارات سيبقى كما أراده زايد والمؤسسون دوما حارساً أميناً للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات..“.