رئيس الإمارات يتقبل تعازي قادة وزعماء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

تقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يوم السبت، تعازي ومواساة قادة دول عربية وأجنبية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية أن الشيخ محمد بن زايد تقبل التعازي في العاصمة أبوظبي من سلطان عمان هيثم بن طارق، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس العراقي برهم صالح، والرئيس التونسي قيس سعيد، والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

كما قدم التعازي، بحسب ”وام“، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، والأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار العاهل السعودي، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الشيخ محمد بن زايد تقبل تعازي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، ونجله الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ممثل أمير دولة الكويت، والشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر، ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، ونجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، وأيمن بن عبد الرحمن رئيس الوزراء ”الوزير الأول“ في الجزائر، ومنصور عزام ممثل الرئيس السوري، ومسرور بارازاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في العراق، وقربان قولي بيريد محمدوف رئيس مجلس الشيوخ في تركمانستان.

وقالت ”وام“ إن القادة هنأوا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

وكان المجلس الأعلى للاتحاد أعلن، في وقت سابق يوم السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإجماع، خلفاً لأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية يوم الجمعة.