شرب القهوة

قمح الهند

ارحلي فرنسا

رئيس الإمارات

رثاء ومبايعة

تشييع شيرين

نعي واسع

وفاة رئيس الإمارات
أظهر المزيد

أخبار

رئيس الإمارات يتقبل تعازي قادة وزعماء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد
تاريخ النشر: 14 مايو 2022 21:15 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2022 21:40 GMT

رئيس الإمارات يتقبل تعازي قادة وزعماء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

تقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يوم السبت، تعازي ومواساة قادة دول عربية وأجنبية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بحسب وكالة أنباء

+A -A
المصدر: فريق التحرير

تقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يوم السبت، تعازي ومواساة قادة دول عربية وأجنبية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

20220514rmdsc_4162

وذكرت الوكالة الرسمية أن الشيخ محمد بن زايد تقبل التعازي في العاصمة أبوظبي من سلطان عمان هيثم بن طارق، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس العراقي برهم صالح، والرئيس التونسي قيس سعيد، والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

20220514rmz60_4268

كما قدم التعازي، بحسب ”وام“، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، والأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار العاهل السعودي، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.

20220514aj_dsc_7565

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الشيخ محمد بن زايد تقبل تعازي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، ونجله الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ممثل أمير دولة الكويت، والشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر، ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، ونجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، وأيمن بن عبد الرحمن رئيس الوزراء ”الوزير الأول“ في الجزائر،  ومنصور عزام ممثل الرئيس السوري، ومسرور بارازاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في العراق، وقربان قولي بيريد محمدوف رئيس مجلس الشيوخ في تركمانستان.

20220514aj_dsc_6260

وقالت ”وام“ إن القادة هنأوا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

وكان المجلس الأعلى للاتحاد أعلن، في وقت سابق يوم السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإجماع، خلفاً لأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية يوم الجمعة.

20220514rmdsc_3100

 

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play