المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات

أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإجماع، خلفاً لأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية يوم الجمعة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، إن المجلس عقد اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأوضحت الوكالة أن الاجتماع حضره كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي وحكام الإمارات الست الأخرى.

#عاجل_وام | المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب #محمد_بن_زايد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة pic.twitter.com/ynhTCJKaD7 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 14, 2022

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، فقد ”تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان“.

وبحسب البيان، فإن ”الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أكدوا حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل فقيد الوطن من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والتي رسخت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة“.

وأعرب المجلس عن ”ثقته التامة بأن شعب دولة الإمارات سيبقى كما أراده زايد والمؤسسون دوما حارساً أميناً للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات..“.

وقال البيان إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ”أعرب عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي“.

من جهته، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات في تغريدة عبر تويتر: ”انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة..“.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: ”محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا..ومؤسس مئوية دولتنا..وحامي حمى اتحادنا. نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا .. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله“.