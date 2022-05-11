سجن كويتي 5 أعوام بتهمة الانضمام لداعش والتخطيط لضرب مقرات أمنية ودينية

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، بسجن مواطن لمدة 5 أعوام، عقب اتهامه بمخالفة قانون جرائم أمن الدولة والانضمام لتنظيم ”داعش“.

وجاء حكم الاستئناف مؤيداً لحكم أول درجة الذي قضى بسجن المواطن بتهمة الانضمام للتنظيم المحظور في الكويت والتخطيط لتفجير مقرات عسكرية وأماكن عبادة.

وتم ضبط المتهم وإحالته للمحاكمة عقب أن دلت التحريات على انضمامه إلى تنظيم ”داعش“ وتلقيه تدريبات على صنع القنابل، وتخطيطه لتفجيرات في البلاد.

ووفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية فقد اتُهم المواطن ”بالتخطيط لتفجير حسينيتي بوحمد وآل ياسين والقوات الأمريكية في الكويت وأضرحة في المقبرة الجعفرية الموجودة ضمن مقبرة الصليبخات في منطقة الصليبخات شمال شرق الكويت“.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم ”تلقى تدريبات على صناعة القنابل وفشل بإقناع والدته وشقيقه بالانضمام إلى داعش وحث متابعيه على مبايعة التنظيم“.

وتصدر المحاكم الكويتية بين الحين والآخر أحكامًا قضائية تصل أحيانًا للسجن عشرات السنين، لمواطنين انتسبوا لداعش أو ساهموا في تمويله، بالرغم من حظر الحكومة الكويتية للتنظيم وفرضها عقوبات على كل من ينتسب له أو يساهم في تمويله.

وفي كانون الأول/ ديسمبر العام 2020، ضبط رجال الأمن مجموعة أحداث بينهم ابن نائب سابق، اتُهموا بالتواصل مع تنظيم داعش والتخطيط للقيام بهجمات مسلحة في ليلة رأس السنة، وتم إحالتهم للتحقيق والمحاكمة.

وداهم رجال أمن الدولة آنذاك الأحداث المتهمين، في منزل المتهم الرئيس في منطقة الأحمدي، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، ليتم إلقاء القبض عليه ومن ثم القبض على بقية أصدقائه الذين اعترف عليهم وجرت إحالتهم إلى مكتب التحقيق في مباحث الأحداث.

وبحسب تقارير سابقة، فإن ”الحدث اعترف خلال التحقيق معه بأن شخصًا تواصل معه عبر إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة، وتعمد الانضمام إلى فريقه خلال اللعبة، وعقب مرور أسبوع تواصل معه عبر برامج التواصل الاجتماعي، وطالبه باعتناق الفكر الداعشي، ومن ثم أقنعه بذلك“.

وأضافت التقارير نقلا عن مصادر أن ”أعضاء التنظيم طلبوا من الأحداث المتهمين استهداف دور عبادة ومجمعات تجارية في ليلة رأس السنة، من خلال الأسلحة النارية التي ضبطت بحوزتهم أثناء مداهمة منازلهم من قبل أمن الدولة“.