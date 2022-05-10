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أخبار

الكويت.. الأمير يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال
تاريخ النشر: 10 مايو 2022 8:06 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2022 8:30 GMT

الكويت.. الأمير يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

قالت وكالة الأنباء الكويتية كونا، اليوم الثلاثاء، إن الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمرا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل

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قالت وكالة الأنباء الكويتية كونا، اليوم الثلاثاء، إن الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمرا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور.

وكان رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد قد سلم ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد في 5 أبريل/نيسان الماضي كتاب استقالة الحكومة، بعد نحو 3 أشهر من تشكيلها.

ووفق ما أوردت صحيفة القبس المحلية، فقد جاءت الاستقالة بسبب الأزمات السياسية المتصاعدة والاحتقان المتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبعدما قام النواب حسن جوهر، وخالد المونس، ومهند الساير، باستجواب رئيس الوزراء، إذ انتهت مناقشته بتوقيع كتاب عدم تعاون مع صباح الخالد، الذي استبق جلسة التصويت على عدم التعاون وتقدم باستقالة الحكومة.

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