"غبقة" مرزوق الغانم تتصدر حديث الكويتيين

تصدّرت ”غبقة“ رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، التي أقيمت الاثنين، حديث الكويتيين إثر الحضور اللافت الذي شهدته هذه المناسبة الرمضانية التي وصفها نشطاء بالغبقة ”التاريخية وغير المسبوقة“.

وتمت الدعوة لهذه ”الغبقة“، وهي تقليد تراثي رمضاني يقام سنويا في الكويت عقب صلاة التراويح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما هو معتاد من قبل الكويتيين الذين يحرص الكثير منهم على إحياء هذا الموروث سنويا.

وشهد ديوان أبناء علي الغانم (والد مرزوق)، في ضاحية عبدالله السالم، حضورا كبيرا من مختلف الشرائح والأعمار، بينهم مسؤولون وسياسيون وأكاديميون ورجال دين حضروا إلى هذه ”الغبقة“ رغم الازدحام الكبير.

وأطلق نشطاء عبر ”تويتر“، وسمي ”الأمة في ديوان الغانم“، و“غبقة مرزوق الغانم“، تفاعلاً مع التواجد الكثيف والنادر في ديوان الغانم، والذي أظهرته مقاطع الفيديو التي وثقتها وسائل الإعلام التي كانت حاضرة في هذا الاجتماع.

وتباينت تحليلات المتابعين والمهتمين بالشأن العام لهذا الحضور اللافت وازدحام المهنئين، وبينهم شخصيات أبدى نشطاء استغرابهم من تواجدها.

ورأى البعض، أن هذا الحضور الكبير دليل على ”شعبية الغانم وحب الناس له، وليس كما يدعو ويروِج له معارضوه الذين يطالبون برحيله عن رئاسة المجلس“.

فيديو / سعود الصقعبي: الناس تحب مرزوق الغانم وأتركوا عنكم «الهياط». #غبقة_مرزوق_الغانم pic.twitter.com/AYKGwpDdzL — المجلس (@Almajlliss) April 18, 2022

ونادى أحد الحاضرين أثناء إلقائه التحية على الغانم على معارضيه ومنهم النائب شعيب الموزيري والدكتور بدر الداهوم، لرؤية الشعب الكويتي ”ملتفا حول الغانم“، وفق وصفه.

وقال المحامي فيصل صقر الرشيدي في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، ”في حضور غبقه الرئيس مرزوق الغانم اليوم سوف تجعل البعض يخجل من نفسه ولا يفكر أن يعرض للناس حضور غبقته ويقول عندي حضور رهيب ولايفكر بوضع الكم الهائل من الميكروفونات الإعلامية أمامه“.

وعبّر كثير من الحضور خلال تصريحات صحفية متفرقة عن سعادتهم بحضور هذه ”الغبقة“، مشيدين برئيس مجلس الأمة والالتفاف الشعبي حوله.

إلا أن البعض اعتبر أن هذه ”الغبقة“ هي محاولة من الغانم للفت الأنظار إليه بسبب ”إفلاسه السياسي“، إذ قال المحامي عبدالعزيز بومجداد ”مجرد أن ترى مرزوق يحاول تسجيل نجاح عبر غبقته التي لا قيمة سياسية لها ويحاول لفت الأنظار عن عدد الأصوات التي حصل عليها للرئاسة تعرف حينها أنه مفلس سياسيا ويريد أن يتعلق بأي قشة يراها أمامه“.

وعلقت المحامية دلال الملا ”تعتبر غبقة اليوم هي وداعية للرئيس واعتقد أن أغلبية الحضور كانت دعوات خاصة بل وهناك اتصال تأكيد على الحضور. ومن حضر هذه الدعوة سواء رجل دين أو سياسي لا يؤاخذ فهو واجب ديني أن يلبي الدعوة في هذا الشهر الفضيل.. ولكنّ المنافقين هم في الدرك الأسفل، ولا حاجة لذكر أسمائهم لأن الحسابات كشفتهم“.

وانتقد بعض النشطاء شخصيات دينية وسياسية كانت حاضرة في هذه ”الغبقة“، ومنهم الداعية عثمان الخميس ونايف العجمي وأعضاء من الحركة الدستورية الإسلامية (حدس).

وبهذا السياق قال الصحفي والكاتب الكويتي نامي حراب المطيري ”أحزنني حضور شيخنا الفاضل عثمان الخميس لغبقة مرزوق، ليس اعتراضا على الواجب الاجتماعي وما جبل عليه أهل الكويت من التواصل المحمود إطلاقا،، لكني أربأ بهذا العلّامه القدير أن يضع نفسه بحسن نيه كطرف في هذا التشاحن السياسي المحتدم بين غالبية نواب الأمه وبين مرزرق!!“.

وأبدى مرزوق الغانم سعادته وامتنانه لهذا الحضور الكبير، وقال في تصريحات صحفية ”هذه رسالة تعني لي الكثير وتحملني المزيد من المسؤوليات“.

ومنذ مباشرة النواب لعملهم البرلماني عقب إعلان فوزهم بالانتخابات التي أُجريت، في الـ6 من كانون الأول/ ديسمبر 2020، حاول نواب المعارضة حشد صفوفهم لإبعاد الغانم عن الرئاسة، واختيار مرشحهم النائب بدر الحميدي الذي خسر المنافسة.

ويحمل نواب المعارضة وداعموهم مرزوق الغانم جزءا من المسؤولية عن تأزم الوضع السياسي في البلاد وعرقلة حل بعض الملفات.

ورغم إقامة ”الغبقات الرمضانية“ بشكل واسع منذ مطلع شهر رمضان لهذا العام، فقد كان لافتا النشاط النيابي الكثيف في هذه ”الغبقات“، وهو ما اعتبره البعض أنه مجرد ”تسويق“ من قبل النواب لأنفسهم.

ورأى كثيرون أن ”الهدف من هذه الغبقات النيابية التي كان المشهد السياسي وتطوراته حاضرا فيها ومتصدرا حديث النواب وزوارهم من السياسيين والمهتمين بالشأن العام، جمع الناخبين حولهم وتأكيد وجودهم تحسبا لما ستشهده الأيام المقبلة من تطورات ربما تصل إلى حل مجلس الأمة“.

وكانت الحكومة الكويتية قدّمت استقالتها في وقت سابق من الشهر الجاري إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عقب تقديم نواب كتاب ”عدم تعاون“ مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد وإعلان أكثر من نصف النواب تأييدهم لعدم التعاون معه؛ ما دفع الحكومة لتقديم الاستقالة.