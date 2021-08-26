أمير قطر يستقبل وفدًا إماراتيا برئاسة طحنون بن زايد

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، اليوم الخميس، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل وفدا إماراتيًا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مسنتشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الوكالة إن لجانبان بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأضافت أن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نقل خلال اللقاء إلى أمير دولة قطر تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ”رعاه الله“ وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لقطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار .

وأوضحت أن أمير قطر حمل الشيخ طحنون تحياته إلى رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيدًا من التطور والرخاء.

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.