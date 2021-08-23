وفاة بدرية الأحمد شقيقة أمير الكويت

نعى الديوان الأميري في الكويت، اليوم الاثنين، الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

وقال الديوان في بيان ”الديوان الأميري ينعى المغفور لها الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة المغفور له الشيخ عبدالله الخليفة العبدالله الصباح“.

وأضاف البيان أن جثمان الشيخة بدرية سيوارى الثرى صباح اليوم.

والشيخة بدرية هي ابنة الشيخ أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت العاشر، وشقيقة أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.