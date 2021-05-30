ولي العهد الكويتي يزور السعودية

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الأحد، بأن ولي عهد البلاد، الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سيبدأ يوم غد زيارة رسمية على رأس وفد، إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت الوكالة في بيان مقتضب: ”یغادر ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له أرض الوطن یوم غد الاثنین متوجھا إلى المملكة العربیة السعودیة وذلك في زیارة رسمیة“.

وتم اختيار الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأخ الأصغر لأمير الكويت وليا للعهد، في السابع من شهر أكتوبر الماضي، بعد أيام من تولي الشيخ نواف الأحمد الصباح، سدة الحكم خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر.

ولد الشيخ مشعل -وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح- في الكويت عام 1940، ونشأ بها، ثم درس في بريطانيا إذ تخرج عام 1960 في كلية هندون للشرطة، ليتولى بعدها عدة مناضب أمنية قبل توليه منصب ولي العهد.