تسجيل منسوب لمرزوق الغانم حول "الربيع العربي" وتدخل أمير قطر السابق في الكويت يثير جدلا واسعا

أثار تسجيل صوتي مسرب، منسوب لرئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، حول الربيع العربي، وتوظيفه من طرف أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، جدلا واسعا.

ويُسمع في التسجيل الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، صوت الشخص الذي قيل إنه مرزوق الغانم وهو يقول: ”كان هناك مشروع الربيع العربي، وأن تكون الدوحة عاصمة الربيع العربي“.

وأضاف الشخص الذي يتكلم في التسجيل: ”كانت هناك أفكار كثيرة من شيخ قطر الأمير الوالد (حمد بن خليفة آل ثاني) والقروب اللي وياه، بعدين هم اعترفوا في موضوع تدخلهم في الكويت.. الشيخ صباح رحمه الله أمر أن نطلب منهم التوقف (..) أعطونا أسماء سياسيين موالين لهم.. كانوا يدافعون بشكل مستميت مع قطر ضد السعودية“.

تسريب مرزوق الغانم في الكويت :

أمير قطر قال أن الدوحة عاصمة الربيع العربي وأنه قطر دعمت عدد من الكتاب والصحفيين الكويتيين ومنهم نواب بالمال مقابل الهجوم على السعودية!

مما جعل من الشيخ صباح رحمه الله أن طلب ابلاغه التوقف عن اعطاء الكويتيين المال مقابل مشاريعه الهادمة. pic.twitter.com/VnH80JLSOj — كولومبوس (@Columbuos) May 16, 2021

واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن تصريحات الغانم حول قطر، ودورها في انتفاضات ما يعرف بالربيع العربي ”تتقاطع مع المبررات التي ساقتها أربع دول عربية كانت تقاطع قطر“.

وقاطعت كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين ومصر، قطر عام 2017، لأسباب منها ”سياستها المثيرة للقلاقل في المنطقة“ وأنهت المقاطعة بدايات العام الحالي في ما عرف بالمصالحة الخليجية.

واعتبر حساب ”ملفات عربية“ على موقع تويتر أن التسريب ”يكشف مؤامرات أمير قطر السابق ضد دولة الكويت، واستقطابه لنواب كويتيين مقابل أموال لإهانة المملكة العربية السعودية“.

وقال المدون جاسر الماضي: ”لا جديد في التسريب الصوتي لمرزوق الغانم، فهو يؤكد المؤكد بشأن أموال قطر التي أصبحت وقودا للفتن في الدول المستهدفة بالتقسيم وليست الكويت وحدها“.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”تبقى اعترافات أولئك الذين قبضوا الأموال من قطر في دول الخليج والمهام الموكلة إليهم هي أم المفاجآت إن تمت.. فهل نشاهد ذلك عما قريب؟“.

لاجديد في التسريب الصوتي لـ #مرزوق_الغانم فهو يؤكد المؤكد بشأن اموال قطر التي اصبحت وقود للفتن في الدول المستهدفة بالتقسيم وليست الكويت وحدها .. وتبقى اعترافات اولئك الذين قبضوا الاموال من قطر في دول الخليج والمهام الموكلة اليهم هي ام المفاجآت إن تمت .. فهل نشاهد ذلك عما قريب ! — جاسر الماضي (@jassser15) May 17, 2021

واعتبر عبد الله الصالح، وهو ناشط سياسي كويتي، مقيم في الخارج، صدر حكم بالسجن ضده في بلاده، أن مرزوق الغانم ”أساء إلى حمد بن خليفة والد أمير قطر“.

تسريب اساءة مرزوق الغانم الى والد أمير قطر حمد بن خليفة

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جزء من حلقة..تسريب اساءة مرزوق الغانم الى أمير قطر حمد بن خليفة@MarzouqAlghanim@janoubalsorra#تسريبات_جنوب_السرة#تحياتي_وأشواقي#عبدالله_الصالح

الحلقة 🇰🇼👇https://t.co/Er86WP6zzi pic.twitter.com/iErhij9IRt — Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) May 16, 2021

لكن نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، علقوا قائلين إن الكلام المنسوب لرئيس مجلس الأمة الكويتي، خلال التسجيل ”لا يتضمن إساءة لأمير قطر السابق، وإنما هو كشف لحقائق كان البعض يتحدث عنها“.

وقال ناشط يدعى عبد العزيز على حسابه في تويتر: ”التسجيل يزيد مرزوق الغانم رفعة.. ليس فيه أي منقصة ابد.. التسجيل يثبت ما كنّا نقوله في المملكة العربية السعودية“.

التسجيل يزيد مرزوق الغانم رفعة مافيه اي منقصة ابد،، والتسجيل يثبت ماكنا نقوله في السعودية عن الرولكسيين والمرتزقة بس 😂😂😂😂 — 🇸🇦عـ ـبـ ـد ا لـ ـعـ ـز يـ ـز🇸🇦 (@Abu_Talaq) May 17, 2021

ولم يتسن لموقع ”إرم نيوز“ التأكد من صحة نسبة التسجيل المتداول إلى مرزوق الغانم، من مصدر موثوق، فيما لم يعلق رئيس مجلس الأمة عليه حتى وقت كتابة هذا التقرير.