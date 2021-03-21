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موريتانيا تستأنف علاقاتها الدبلوماس...
تاريخ النشر: 21 مارس 2021 9:00 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2021 10:30 GMT

موريتانيا تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليوم الأحد بالدوحة، نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في تطور يؤشر على قرب استئناف العلاقات

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المصدر: فريق التحرير

التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليوم الأحد بالدوحة، نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في تطور يؤشر على قرب استئناف العلاقات بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن ”نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اجتمع مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، وقد جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين“.

وتوقعت بعض المصادر أن يعلن الوزيران -في وقت لاحق- عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت السلطات الموريتانية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الأيام الأولى للأزمة الخليجية تماشيا مع قرار الرباعي العربي (السعودية والإمارات ومصر والبحرين).

واتهم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز حينذاك الدوحة بدعم الإرهاب وتدمير الدول العربية والإسلامية. وقال قبل أيام من مغادرته السلطة في 2019، إنه ليس نادما على قرار قطع العلاقات؛ مؤكدا أن قطع بلاده علاقاتها مع الدوحة ”شرف عظيم“.

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