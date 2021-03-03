صندوق ممتلكات بحريني يبحث فرص الاستثمار مع المجلس الاقتصادي بإسرائيل

قالت سفارة البحرين بالولايات المتحدة على تويتر اليوم الأربعاء: إن خليفة الرميحي المدير التنفيذي لصندوق ممتلكات السيادي البحريني، بحث فرص الاستثمار والمشاريع المشتركة مع آفي سيمحون رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في إسرائيل.

وأمس الثلاثاء، نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة المالية، أن البلد الخليجي يتوقع تسجيل عجز قدره 1.2 مليار دينار (3.20 مليار دولار) في ميزانية عام 2021.

وأضافت الوكالة، أن البحرين تستهدف ميزانية قيمتها 3.6 مليار دينار للعام 2021، مع إيرادات متوقعة تبلغ 2.4 مليار دينار.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، انكمش اقتصاد البحرين 5.4% العام الماضي، مع تضرر قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة من جائحة كوفيد-19.

ووفق الوكالة فإن البحرين تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة خمسة بالمئة هذا العام، مضيفة أن الصندوق السيادي للثروة (ممتلكات) سيضاعف مساهماته في إيرادات الحكومة، بينما تسعى الدولة الخليجية لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وراكمت البحرين ديونا ضخمة منذ صدمة أسعار النفط في 2014 و2015. وفي 2018 تلقت برنامج مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار من حلفاء خليجيين، وهو ما ساعد في تفادي شح في الائتمان.

ونقلت الوكالة عن وزير المالية والاقتصاد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قوله: إن البلاد ما زالت ملتزمة بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، وهي مجموعة إصلاحات للمالية العامة مرتبطة بالمساعدات المالية.

وقال صندوق النقد: إن الدين العام ارتفع إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102% في 2019، محذرا من أن البحرين تحتاج إلى خفض الدين الحكومي حالما يترسخ التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا.