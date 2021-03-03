وزير خارجية قطر: تطبيق "بيان العلا" سينعكس إيجابا على العلاقات الخليجية والعربية

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء، أن تطبيق بيان قمة العلا ”سينعكس إيجابا على العلاقات الخليجية والعربية“.

وقال آل ثاني، في كلمته خلال اجتماع الدورة الـ 155 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، المنعقد بالقاهرة؛ إن ”قطر تثمن بيان العلا“؛ مشيدا بـ“جهود دولة الكويت في حل الأزمة الخليجية“.

وشدد الوزير القطري على أن ”الحوار البناء هو السبيل لحل الخلافات بالطرق السلمية“.

وسبق أن رحبت دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بـ“بيان العلا“، الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي الـ41، مؤكدة أن القمة جاءت في ”لحظة حاسمة“ في مسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي.

وشارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في أعمال القمة الخليجية الـ41، التي عقدت بمحافظة العلا السعودية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة مع دول الرباعي العربي، في شهر حزيران/يونيو من عام 2017.

وطوت ”قمة العلا“ صفحة الخلاف الذي استمر لأكثر من 3 سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).