إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في الكويت

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء مرسومًا بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أن رفع رئيس الحكومة المكلف الشيخ صباح خالد الصباح، إلى أمير البلاد أسماء الوزراء في التشكيل الجديد.

وعرفت الحكومة الجديدة استمرار عدد من الوزراء في مناصبهم، فيما تم الاستغناء عن آخرين، مثل أنس خالد ناصر الصالح، نائب مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزرءا السابق، وأبقي على عدة وزراء من بينهم وزيرا النفط محمد الفارس والمالية خليفة حمادة.

ومن بين من بقي في التشكيلة الحكومية على الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع والشيخ أحمد ناصر الصباح وزيرا للخارجية والشيخ ثامر العلي الصباح وزيرا للداخلية.

وفصلت حقيبة وزارة التربية عن حقيبة وزارة التعليم العالي، واستحدثت حقيبتان جديدتان في الحكومة؛ هما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاءت التشكيلة الحكومية الجديدة على النحو التالي:

1 – حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للدفاع

2 – عبد الله یوسف عبد الرحمن الرومي نائبا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للعدل ووزیر دولة لشؤون تعزیز النزاھة

3 – عیسى أحمد محمد حسن الكندري وزیرا للأوقاف والشؤون الإسلامیة

4 – د. محمد عبد اللطیف الفارس وزیرا للنفط ووزیرا للتعلیم العالي

5 – د. باسل حمود حمد الصباح وزیرا للصحة

6 – د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزیرا للخارجیة ووزیر دولة لشؤون مجلس الوزراء

7 – د.رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزیرا للأشغال العامة ووزیر دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات

8 – مبارك سالم مبارك الحریص وزیر دولة لشؤون مجلس الأمة

9 – ثامر علي صباح السالم الصباح وزیرا للداخلیة

10 – خلیفة مساعد حمادة وزیرا للمالیة ووزیر دولة للشؤون الاقتصادیة والاستثمار

11 – عبد الرحمن بداح المطیري وزیرا للإعلام والثقافة ووزیر دولة لشؤون الشباب

12 – د.علي فھد المضف وزیرا للتربیة

13 – شایع عبد الرحمن أحمد الشایع وزیر دولة لشؤون البلدیة ووزیر دولة لشؤون الإسكان والتطویر العمراني

14 – د. عبد الله عیسى السلمان وزیرا للتجارة والصناعة

15 – د.مشعان محمد مشعان العتیبي وزیرا للكھرباء والماء والطاقة المتجددة ووزیرا للشؤون الاجتماعیة والتنمیة المجتمعیة