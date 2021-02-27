الإمارات تعلن تأييدها لبيان الخارجية السعودية بخصوص جريمة اغتيال جمال خاشقجي‎

أعلنت دولة الإمارات، اليوم السبت، تأييدها بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بخصوص جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، أكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيس في محور الاعتدال العربي وأمن المنطقة، مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد قالت في بيان صادر عنها، مساء أمس الجمعة، إنها ترفض رفضًا قاطعًا ما ورد في التقرير الأمريكي من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة.

وأضافت الوزارة أن“الجريمة ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق مع منفذيها وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي“.

وتابعت:“من المؤسف حقًا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة، واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلًا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها، وسيادتها، واستقلال قضائها“.