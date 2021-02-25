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محمد بن راشد يطلق اسم أمير الكويت ا...
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محمد بن راشد يطلق اسم أمير الكويت الراحل على أحد أهم الشوارع الحيوية في دبي (فيديو)

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اسم أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

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المصدر: فريق التحرير

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اسم أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على أحد أهم الشوارع الحيوية في مدينة دبي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، إن إطلاق اسم الأمير الراحل على شارع  ”المنخول“ يأتي تخليدا لذكرى الأمير الراحل، وتقديرا لدوره الإنساني الكبير.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر ”تويتر“: ”نبارك لأهلنا في الكويت العيد الوطني الـ٦٠.. نبارك لأمير الكويت الشيخ نواف الصباح العز والاستقرار والرخاء الذي تعيشه بلاده الحبيبة. ٦٠ معلما إماراتيا أضاء بهذه المناسبة.. وستبقى إضاءات الكويت جزءا من وطننا.. وسيبقى حب أهلها محفورا في قلوبنا.. حفظ الله الكويت“.

وتولى الشيخ صباح مقاليد الحكم في بلاده يوم الـ29 من يناير/كانون الثاني 2006 بعد نقل مجلس الأمة سلطات الأمير سعد العبدالله السالم الصباح إلى مجلس الوزراء؛ بسبب أحواله الصحية، وبايعه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع بعد اختياره من مجلس الوزراء لهذا المنصب عقب تسلمه السلطات الأميرية.

والشيخ صباح هو الحاكم رقم 15 للكويت، التي يحكمها آل الصباح منذ القرن الثامن عشر.

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