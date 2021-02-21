مؤتمر آيدكس في أبوظبي.. بداية التعافي من تداعيات كورونا؟ (فيديو إرم)

انطلقت فعاليات الدورة الخامسة عشرة من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي ”آيدكس ونافدكس 2021“ في مركز أبوظبي للمعارض بالعاصمة الإماراتية.

وأصبح معرض آيدكس علامة فارقة بالمنطقة في مجال الصناعات العسكرية، حيث يتوافد أبرز صناع السلاح على مستوى العالم؛ لعرض منتجاتهم وأحدث ابتكاراتهم كل سنتين في أبوظبي.

وأثبتت نسخة هذا العام، أهمية المعرض عالميا، فرغم تداعيات كورونا، وما تبعها من إلغاء للفعاليات والمؤتمرات، إلا أن معرض هذا العام انطلق وسط حضور كثير.

وقالت المتحدث الرسمي لمعرض آيدكس ونافدكس المقدم الركن مايا راشد المزروعي لـ إرم نيوز: ”شارك في هذه الدورة 900 شركة عالمية من 59 دولة، ومن المتوقع أن تستطقب هذه الدورة ما يزيد على 70 ألف زائر خلال أيام المعرض“.

بالإضافة إلى 110 من الوفود الدولية، تشمل الخبراء والمهتمين بصناعات الدفاع والتقنيات العسكرية والأنظمة الأمنية.

ومن الملاحظ بشكل واضح، الإجراءات الاحترازية التي يتخذها منظمو المعرض؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالنظر إلى مستوى الحجوزات المسجلة؛ تعتبر الإمارات انطلاق المعرض ضمن هذه الظروف مؤشرا على عودة التعافي لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وكانت انطلاقة آيدكس الأولى في العام 1993 ومازال في زيادة مطردة في حجم المساحة المخصصة للعروض، وعدد الدول المشاركة، والشركات العالمية التي تستعرض أحدث ما توصلت إليه في صناعة الأسلحة البرية والبحرية الحديثة.

ويشهد المعرض سنويا، شراكات إستراتيجية، وصفقات مليارية بين مختلف الصناع العالميين.