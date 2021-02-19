الكويت تسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة

أعلنت السلطات الكويتية، السبت، أنه سيسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها بدءًا من، يوم الأحد، وبإجراءات جديدة في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت في بيان أصدرته بهذا الشأن“:جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (14) يومًا… أما باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى فسيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (7) أيام“.

ويأتي القرار بعد منع غير الكويتيين من دخول الأراضي الكويتية منذ السابع من الشهر الجاري، بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني أعلنت، في السابع من شباط، أنه لن يُسمح لغير الكويتيين بدخول البلاد اعتبارًا من اليوم الموافق السابع من فبراير/ شباط، مع بعض الاستثناءات.

وقالت الإدارة:”يُستثنى من ذلك الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وأقاربهم من الدرجة الأولى، والعمالة المنزلية المرافقة لهم“.