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محمد محمود آل خاجة أول سفير للإمارا...
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محمد محمود آل خاجة أول سفير للإمارات في إسرائيل

أدى محمد محمود آل خاجة اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته أول سفير للإمارات في دولة إسرائيل. ووافق مجلس

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المصدر: فريق التحرير

أدى محمد محمود آل خاجة اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته أول سفير للإمارات في دولة إسرائيل.

ووافق مجلس الوزراء الإماراتي، الشهر الماضي، على إنشاء سفارة في تل أبيب في إسرائيل، في حين أعلنت إسرائيل عن افتتاح سفارتها في أبوظبي.

وفي أغسطس/ آب، توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة إسرائيل إلى اتفاق سلام، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، مهَّد لإقامة علاقات رسمية بين البلدين لأول مرة.

وكان محمد محمود آل خاجة مديرًا لمكتب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان قبل تعيينه سفيرًا في إسرائيل.

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محمد محمود آل خاجة أول سفير للإمارا...
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وزيرا خارجية الإمارات وسلطنة عمان يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

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المصدر: فريق التحرير

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي اليوم الأحد سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانبين أجريا مشاورات تطرقت إلى ”مختلف الجوانب الخاصة بالعلاقات العمانية الإماراتية والصلات التاريخية والثقافية“.

وكان الشيخ عبد الله بن زايد وصل إلى سلطنة عمان في وقت سابق اليوم الأحد في زيارة قصيرة للسلطنة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن وزير الخارجية البوسعيدي كان في استقبال الشيخ عبدالله بن زايد والوفد المرافق له.

 

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