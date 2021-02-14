محمد محمود آل خاجة أول سفير للإمارات في إسرائيل

أدى محمد محمود آل خاجة اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته أول سفير للإمارات في دولة إسرائيل.

ووافق مجلس الوزراء الإماراتي، الشهر الماضي، على إنشاء سفارة في تل أبيب في إسرائيل، في حين أعلنت إسرائيل عن افتتاح سفارتها في أبوظبي.

وفي أغسطس/ آب، توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة إسرائيل إلى اتفاق سلام، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، مهَّد لإقامة علاقات رسمية بين البلدين لأول مرة.

وكان محمد محمود آل خاجة مديرًا لمكتب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان قبل تعيينه سفيرًا في إسرائيل.