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مجلس الوزراء الإماراتي يوافق على فت...
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مجلس الوزراء الإماراتي يوافق على فتح سفارة في تل أبيب

أعلنت حكومة الإمارات على تويتر، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء اعتمد عددا من القرارات، من بينها المصادقة على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب، في دولة

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت حكومة الإمارات على تويتر، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء اعتمد عددا من القرارات، من بينها المصادقة على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب، في دولة إسرائيل.

وترأس الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس في عام 2021 بأبوظبي.

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وتوصلت الإمارات وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق في أغسطس/ آب، يمهد لإقامة علاقات رسمية بين البلدين لأول مرة.

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