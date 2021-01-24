مجلس الوزراء الإماراتي يوافق على فتح سفارة في تل أبيب

أعلنت حكومة الإمارات على تويتر، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء اعتمد عددا من القرارات، من بينها المصادقة على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب، في دولة إسرائيل.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يترأس أولى اجتماعات #مجلس_الوزراء في 2021 ويعتمد عدد من القرارات والمبادرات الوطنية #uaegov @HHShkMohd pic.twitter.com/JGMix2j3Ql — UAEGov (@uaegov) January 24, 2021

وترأس الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس في عام 2021 بأبوظبي.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق في أغسطس/ آب، يمهد لإقامة علاقات رسمية بين البلدين لأول مرة.