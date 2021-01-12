الكويت تسمح لمواطني الإمارات والبحرين حاملي ختم إسرائيل على جوازاتهم بدخول أراضيها

قال مصدر أمني مطلع في الإدارة العامة للمنافذ في الكويت، إن من حق أي مواطن خليجي الدخول إلى الكويت بجواز سفر موطنه، حتى لو كان عليه ختم دخول وخروج من إسرائيل، بالإشارة إلى مواطني الإمارات والبحرين اللتين وقّعتا اتفاقيات سلام مع إسرائيل.

وأكد المصدر في تصريح خاص نقلته صحيفة ”الأنباء“ الكويتية،“أن هناك اتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الخصوص، تضمن تنقل مواطني هذه الدول فيما بينها، ولا علاقة للكويت بأي اتفاقيات ثنائية تبرمها أي دولة خليجية حتى مع إسرائيل، باعتبار أن هذا شأن خاص بها“.

وأضاف أن“هناك العديد من الأمريكيين والأوروبيين الذين يدخلون البلاد بجوازات سفر سبق لهم الدخول بها إلى إسرائيل“.

وأشارت“الأنباء“ إلى تصريحات لمسؤولين سابقين كانت تؤكد أن“الكويت تمنع أن يدخل أراضيها أي شخص يحمل جواز سفره ختمًا أو تأشيرة لإسرائيل، وبالطبع إذا كان يحمل جواز سفر إسرائيليًا“.

ووقعت كل من الإمارات، والبحرين، في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، اتفاقية سلام مع إسرائيل، لجعل العلاقات طبيعية بينها، وإقامة علاقات دبلوماسية، والتعاون بمختلف المجالات، في مراسم تمت داخل حديقة البيت الأبيض برئاسة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.