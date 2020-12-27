البحرين: نثق بدور السعودية في الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي

قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، الأحد، إن لدى بلاده ”ثقة تامة بدور السعودية بالحفاظ على تماسك مجلس التعاون، ورأب الصدع الخليجي“.

وجاء ذلك وفق ما ذكره الزیاني، الذي ترأست بلاده أعمال الدورة الوزارية التحضيرية لقمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها الرياض، الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وذكر البیان الختامي للاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي أن الزیاني يتطلع إلى أن تكون القمة التي تستضیفھا السعودية وبحضور قادة دول المجلس موفقة وناجحة“.

وأعرب الزياني عن“الثقة التامة في السعودیة، ودورھا في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون، ورأب الصدع الخلیجي، وبدء مرحلة جدیدة لتعزیز الحوار الخلیجي تحقیقًا لأھدافنا في المستقبل“.

وأكد على ضرورة إنھاء الصراعات والنزاعات الإقلیمیة بالطرق السلمیة، ووفقًا للمواثیق الدولیة، ومبادئ حسن الجوار.