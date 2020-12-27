العراق ينفي إبلاغه بتورط أحد موطنيه في تجنيد "أطفال داعش" بالكويت

نفت السفارة العراقية في الكويت تسليم أجهزة الأمن الكويتية لنظيرتها العراقية بيانات وصور حول تورط عراقيين في تجنيد أحداث كويتيين تم ضبطهم مؤخرا، في قضية عرفت إعلاميا بقضية ”أطفال داعش“.

وقالت السفارة في بيان تداولته وسائل إعلام: ”غير صحيح تسليم الجهات الأمنية الكويتية بيانات وصورا وتسجيلات لنظيرتها العراقية حول تورط عراقيين في تجنيد أحداث في الكويت“.

#عاجل«السفارة العراقية»:غير صحيح تسليم الجهات الأمنية الكويتية نظيرتها العراقية بيانات وصور وتسجيلات حول تورط عراقيين في تجنيد أحداث بالكويت • نثمن دور الجهات الأمنية بانجاز القبض على الخلية الإرهابية • نؤكد التعاون مع الكويت في كل ما يحفظ أمن البلدينhttps://t.co/WoBUXzbBjc pic.twitter.com/qqUaEO8C1d — جريدة النهار الكويتية (@naharkw) December 27, 2020

وكانت صحيفة ”القبس“ الكويتية قد أشارت في وقت سابق إلى أن ”الشخص الذي تواصل مع الأحداث الكويتيين عن طريق ألعاب إلكترونية عراقي الجنسية، ومن أخطر عناصر داعش، ومطلوب للسلطات الأمنية في بلاده“.

وقالت الصحيفة عن مصادرها أن أجهزة الأمن الكويتية ”زودت نظيرتها العراقية ببيانات الداعشي وصورته إضافة إلى تسجيلات صوتية له، عثر عليها رجال الأمن في الأجهزة الإلكترونية المضبوطة مع المتهم الكويتي الرئيس (وهو حدث وابن نائب سابق من نواب مجلس 1999)“.

وسبق أن أشار تقرير للصحيفة إلى ضبط ستة فتيان بتهمة التواصل مع أعضاء من تنظيم داعش، طلبوا منهم ”استهداف دور عبادة ومجمعات تجارية في ليلة رأس السنة“.

وأكدت الصحيفة لاحقا إخلاء سبيل ثلاثة متهمين بعد ثبوت عدم تورطهم في القضية، في حين أبقت الثلاثة الآخرين في الحجز للتحقيق، وأخلت سبيل والد المتهم الرئيس، وهو نائب سابق، بكفالة 2000 دينار.