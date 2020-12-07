أمير قطر يهاتف السلطان هيثم بن طارق

قالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطان هيثم بن طارق تلقى ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جرى خلاله ”تبادل الأحاديث الودّية وأوجه التعاون الأخوي القائم بين البلدين الشقيقين“.

وأضافت الوكالة أن أمير قطر أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن ”تمنّياته الصادقة لجلالة السلطان المعظم بموفور الصحة والعافية، والعمر المديد، وللشعب العماني كل التقدم والرقي والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة“.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطان عبر من جانبه عن شكره وتقديره للأمير على ”مبادرته الطيبة ومشاعره النبيلة، راجيا له وافر الصحة والهناء، والتوفيق في قيادة الشعب القطري الشقيق لمزيد من الرفعة والنماء في ظل قيادة سموّه الحكيمة“.

ويأتي ذلك وسط تفاؤل بقرب انتهاء الأزمة الخليجية، إذ تحدثت الكويت عن اتفاق لإنهاء الخلاف.