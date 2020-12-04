البحرين تنفي نيتها استيراد بضائع من المستوطنات الإسرائيلية

نفى مصدر في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية ما نسب من تصريحات للوزير زايد بن راشد الزياني، بشأن استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان السوري.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية ”بنا“، فقد أكد المصدر أن“تصريح الزياني فُهم في غير سياقه الصحيح، وأن الوزارة ملتزمة بموقف حكومة مملكة البحرين الثابت بشأن التمسك بقرارات الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومرتفعات الجولان السورية“.

ونقلت وكالة ”رويترز“، أمس الخميس، عن الزياني قوله إن واردات البحرين من إسرائيل لن تميز بين المنتجات المصنعة داخل إسرائيل وتلك المنتجة داخل مستوطنات في الأراضي المحتلة..