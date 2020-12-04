وزير خارجية الكويت يعلن عن مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية

قال وزير وزير خارجية الكويت اليوم الجمعة، إنه مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية، لحل الأزمة الخليجية، جرت مؤخرا، مثنيا على مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر لما بذله مؤخرا في هذا الصدد.

وأضاف الشيخ أحمد الناصر في بيان مقتضب بثه تلفزيون الكويت أن ”كافة الأطراف أكدت حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربية، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم بين دولهم، وتحقيق ماتصبوا إليه شعوب دول المنطقة“.

وأكد أن ذلك يأتي ”في إطار الجهود التصالحية التي قادها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد واستمرار لجهود سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله، والرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل الأزمة الخليجية جرت مباحثات مثمرة“.

وفي أول تعليق لقطر على بيان وزير الخارجية الكويتي، قال نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في تغريدة على تويتر: ”بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية. نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة“.