من هو ذي يزن بن هيثم بن طارق؟

أسند سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، التي نتجت عن دمج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب إلى نجله ذي يزن.

ويعتبر ذي يزن بن هيثم بن طارق أصغر وزير في حكومة سلطنة عمان الجديدة، وجاء خلفاً لوزير الشؤون الرياضية السابق سعد بن محمد المرضوف السعدي، والدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية وزيرة شؤون الفنون السابقة.

ولدى السلطان ابنان هما ذي يزن وبلعرب، إضافة إلى ابنتين هما ثريا وأميمة، من زوجته عهد بنت عبدالله.

وكان ذي يزن، الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، يعمل في لندن سكرتيرًا ثانيًا في السفارة العمانية ببريطانيا.

ويعرف عن الوزير ذي اليزن اهتمامه بالشباب، حيث كان راعياً لحفل يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019 والذي نظمته ”اللجنة الوطنية للشباب“، كما كان راعياً لكأس السلطان لكرة القدم ذات الشهر من العام ذاته.

صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو السيد ذي يزن pic.twitter.com/p1NPPD3ltU — أسعد المعمري (@azz3330) August 17, 2020

وجرى في أوقات سابقة تداول مقطع فيديو لحديث لذي يزن أثار إعجاب مواطنيه على مواقع التواصل الاجتماعي.